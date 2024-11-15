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15:35, 15 ноября 2024 года Мэр Орла анонсировал запуск котельной в 907-м квартале Реконструкция на улице Авиационной полностью завершена.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил о скором запуске котельной в 907-м квартале. Реконструкция на улице Авиационной, 1 полностью завершена, все три котла заменены.



- Сейчас на котельной проводятся пусконаладочные работы. Подача теплоносителя потребителям начнется на следующей неделе, с 19 ноября, - написал Парахин в своем тг-канале.



Во время реконструкции жители 907-го квартала получали тепло по резервной схеме - от котельной, расположенной по адресу Латышских стрелков, 109. Теперь же обновленная котельная обеспечит теплом 46 многоквартирных домов, школу и два детских сада.





Сергей Мерцалов





