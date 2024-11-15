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19:08, 15 ноября 2024 года В Заводском районе Орла нетрезвый водитель сбил 13-летнюю девочку Авария произошла на дороге-дублере улицы Комсомольской.







Вечером 14 ноября в Заводском районе Орла произошло ДТП. На улице Комсомольской водитель "Мерседеса" сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Мужчина, ставший виновником аварии, вел себя странно и отказался от медицинского освидетельствования. Сначала он пытался обвинить полицейских в незаконном задержании, а затем перестал разговаривать, так как был не в состоянии отвечать на вопросы.



Девочку, пострадавшую в ДТП, срочно доставили в детскую областную больницу. К счастью, серьезных повреждений она не получила. Водителя также забрала скорая, но помощь ему будут оказывать уже другие специалисты.





Антон Сорокин





