Главная » Новости



14:39, 15 ноября 2024 года Пожилая орловчанка отдала мошенникам 10 миллионов рублей Двух подозреваемых уже задержали.





Видео: УМВД России по Орловской области

В Орле расследуется очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой злоумышленников стала 79-летняя пенсионерка.



Как рассказали в региональном УМВД, женщине пришло смс-сообщение с непонятным для нее содержанием. Внутри был номер, по которому можно было уточнить информацию. Позвонив по нему, пенсионерка и нарвалась на мошенников – орловчанку убедили положить деньги на специальный счет. Орловчанка несколько дней снимала сбережения и шесть раз передала средства курьерам. Всего женщина отдала больше 10 миллионов рублей.



Двух женщин-курьеров задержали. Ими оказались жительницы Старого Оскола 1971-го и 1955- го годов рождения. У них изъяли более 40 тысяч рублей. Подозреваемые взяты под стражу.





Артем Ежаков





