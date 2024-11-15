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17:34, 15 ноября 2024 года Зимой улицы Орла от снега будут убирать 97 спецмашин В случае сильных снегопадов планируется задействовать технику субподрядчиков.





Зимой на улицах Орла будут работать 97 машин "Спецавтобазы". В случае сильных снегопадов планируется привлекать дополнительную технику от субподрядчиков.



Такая информация прозвучала на заседании депутатской группы по Советскому району Орловского городского Совета. Также было отмечено, что в зимний период на "Спецавтобазе" будет организовано круглосуточное дежурство трех бригад и до 28 единиц спецтехники.



Как сообщили в администрации Орла, сегодня ночью дороги города чистили 34 уборщика и 34 машины предприятия, включая 21 комбинированную дорожную машину (КДМ), четыре фронтальных погрузчика и девять тракторов для уборки тротуаров.







Сергей Мерцалов





