Зимой улицы Орла от снега будут убирать 97 спецмашин
В случае сильных снегопадов планируется задействовать технику субподрядчиков.
Зимой на улицах Орла будут работать 97 машин "Спецавтобазы". В случае сильных снегопадов планируется привлекать дополнительную технику от субподрядчиков.
Такая информация прозвучала на заседании депутатской группы по Советскому району Орловского городского Совета. Также было отмечено, что в зимний период на "Спецавтобазе" будет организовано круглосуточное дежурство трех бригад и до 28 единиц спецтехники.
Как сообщили в администрации Орла, сегодня ночью дороги города чистили 34 уборщика и 34 машины предприятия, включая 21 комбинированную дорожную машину (КДМ), четыре фронтальных погрузчика и девять тракторов для уборки тротуаров.