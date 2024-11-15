Для орловского "Титаника" закупили медоборудование на треть миллиарда рублей
Приобретение оснащения для многопрофильного медицинского центра продолжается.
"Орелгосзаказчиком" заключено уже 11 контрактов на поставку медицинского оборудования для оснащения многопрофильного медцентра в Орле, известного в народе как "Титаник". Общая сумма соглашений составила почти 347 миллионов рублей. Закупка оборудования продолжается. Об этом рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона Алексей Субботин в ответ на запрос редакции сайта "Вести-Орел".
Напомним, что ранее в интервью Анне Боевой губернатор Андрей Клычков заявил, что до конца 2024-го года поставлена задача максимально закупать оборудование для медцентра, чтобы в следующем году начать его монтировать.