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16:31, 15 ноября 2024 года Для орловского "Титаника" закупили медоборудование на треть миллиарда рублей Приобретение оснащения для многопрофильного медицинского центра продолжается.





"Орелгосзаказчиком" заключено уже 11 контрактов на поставку медицинского оборудования для оснащения многопрофильного медцентра в Орле, известного в народе как "Титаник". Общая сумма соглашений составила почти 347 миллионов рублей. Закупка оборудования продолжается. Об этом рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона Алексей Субботин в ответ на запрос редакции сайта "Вести-Орел".



Напомним, что ранее в интервью Анне Боевой губернатор Андрей Клычков заявил, что до конца 2024-го года поставлена задача максимально закупать оборудование для медцентра, чтобы в следующем году начать его монтировать.





Артем Ежаков





