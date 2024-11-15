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12:19, 15 ноября 2024 года Владимир Авилов покинул пост главы Болхова Он ушел по собственному желанию.



Фото издания "Болховские куранты"

Решением Болховского горсовета народных депутатов досрочно прекращены полномочия главы города Болхова Владимира Авилова. Он решил покинуть должность по собственному желанию



С 13 ноября исполнение полномочий главы Болхова временно возложено на замглавы городской администрации Наталью Толпыгину.



Напомним, что летом Владимир Авилов стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он подписал акт приемки работ на "Болховкином лугу", зная, что они выполнены некачественно и не в полном объеме. Бюджету города был причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей.





Артем Ежаков





