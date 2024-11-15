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19:46, 15 ноября 2024 года

Орловец оплатил более шести миллионов рублей долга

Мужчина мог лишиться земельных участков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Орловской области оплатил более шести миллионов рублей задолженности, чтобы не лишиться земельных участков. На исполнении у судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому району находилось несколько исполнительных производств.

Гражданин в установленном порядке был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако по-прежнему не принимал никаких мер к погашению долга, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

После запроса пристава в регистрирующие органы стало известно, что мужчина владеет несколькими земельными участками. На эти объекты наложили запреты на регистрационные действия, кроме того орловцу запретили выезжать за пределы РФ и управлять авто.

Мужчина, получив уведомление, оплатил свыше шести миллионов рублей задолженности, полностью погасив ее.


Сергей Силаев
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