Орловец оплатил более шести миллионов рублей долга
Мужчина мог лишиться земельных участков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Житель Орловской области оплатил более шести миллионов рублей задолженности, чтобы не лишиться земельных участков. На исполнении у судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому району находилось несколько исполнительных производств.
– Гражданин в установленном порядке был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако по-прежнему не принимал никаких мер к погашению долга, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
После запроса пристава в регистрирующие органы стало известно, что мужчина владеет несколькими земельными участками. На эти объекты наложили запреты на регистрационные действия, кроме того орловцу запретили выезжать за пределы РФ и управлять авто.
Мужчина, получив уведомление, оплатил свыше шести миллионов рублей задолженности, полностью погасив ее.