В Орловской области произвели четверть миллиона тонн сахара

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10:00, 16 ноября 2024 года
В Орловской области произвели четверть миллиона тонн сахараВ регионе продукт вырабатывают четыре завода.
В Орловской области произвели более 250 тысяч тонн сахара из свеклы урожая 2024-го года. Об этом рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства.
По состоянию на 11 ноября заготовлено больше 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы, переработано порядка 1,6 миллиона.
В регионе продукт вырабатывают четыре завода – в Залегощенском, Ливенском, Колпнянском и Мценском районах.
Артем Ежаков