В Орловской области произвели четверть миллиона тонн сахара

В регионе продукт вырабатывают четыре завода.

В Орловской области произвели более 250 тысяч тонн сахара из свеклы урожая 2024-го года. Об этом рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства.



По состоянию на 11 ноября заготовлено больше 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы, переработано порядка 1,6 миллиона.



В регионе продукт вырабатывают четыре завода – в Залегощенском, Ливенском, Колпнянском и Мценском районах.