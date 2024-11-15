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12:27, 15 ноября 2024 года Орловцы снова пожаловались на работу автобуса №9 Жителям приходится ждать транспорт дольше обычного.



Фото: архив

Под эфиром губернатора Андрея Клычкова местная жительница поинтересовалась, когда наведут порядок с работой автобуса №9. Женщина сообщила, что два дня назад ждала транспорт 50 минут.



– Приходится стоять по 40 мин., а иногда больше часа. 13.11 24г. автобус отсутствовал с 8:30 до 9:20. Диспетчер объяснил это отсутствием транспорта, - рассказала орловчанка.



Женщине пришел ответ от пресс-службы городской администрации. Выпуск автобус снижен в связи с технической неисправностью автобусов, следует из сообщения.



– В целях улучшения качества предоставляемых населению транспортных услуг руководству МУП "ТТП" повторно поручено оптимизировать работу транспорта на закрепленных за предприятием маршрутах. Приносим извинения за доставленные неудобства, - гласит сообщение городской администрации.





Сергей Силаев





