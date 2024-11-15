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14:57, 15 ноября 2024 года В Орловской области перевернулся водитель "Нивы" Авария произошла на трассе "Болхов-Мценск-Новосиль".



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В среду, 14 ноября, водитель "Нивы" ехал по дороге "Болхов-Мценск-Новосиль" в Новосильском районе и в районе 76-го километра допустил съезд с дороги, а затем перевернулся.



Водитель не пострадал, а 67-летний пассажир получил телесные повреждения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.



Пострадавшего доставили в Мценскую ЦРБ, после медосмотра отпустили домой.





Сергей Силаев





