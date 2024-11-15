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11:26, 15 ноября 2024 года В Орле 565 человек имеют инвалидность по зрению Чтобы привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, ежегодно отмечается Международный день слепых.







В Орле 565 человек имеют инвалидность по зрению. Чтобы привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, ежегодно отмечается Международный день слепых.



С какими трудностями они ежедневно сталкиваются, из первых уст узнала наш корреспондент Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян





