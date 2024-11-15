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10:55, 15 ноября 2024 года Орловчанку приговорили к обязательным работам за махинации с чернобыльскими выплатами Отбывать наказание она будет 270 часов.





Жительницу Змиевки приговорили к 270 часам обязательных работ за махинации с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Также женщина вернет незаконно полученные 319 тысяч рублей.



Следствие выяснило, что, будучи зарегистрированной в населенном пункте, на который распространяются чернобыльские выплаты, женщина фактически там не жила, однако обратилась за назначением ей и ребенку этой льготы, а затем незаконно получала деньги за период с января 2012-го по август 2024-го года.





Артем Ежаков





