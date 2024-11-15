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9:54, 15 ноября 2024 года В Орловской области заключили соглашение по стабилизации цен на сливочное масло Такой же договор действует еще в 20 регионах России.





Федеральная антимонопольная служба России сообщила о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на сливочное масло.



Ранее ведомство организовало работу по заключению соглашений о добровольном снижении или фиксации стоимости социально значимых продуктов между предпринимателями и органами власти регионов. Такой договор подписан в 21 регионе России, включая Орловскую область.



Накануне в департаменте промышленности и торговли Орловщины сообщили, что ажиотажа на сливочное масло в регионе нет. Между тем, цены на продукт в магазинах Орла разнятся. По данным департамента, за пачку в 180 или 200 граммов в разных торговых точках придется заплатить от 55,80 руб., от 71,99 руб., от 109,99 руб., от 119,90 руб., от 169,99 руб., от 199,90 руб. и от 208,00 руб. соответственно. При этом по данным Орелстата средняя цена за килограмм сливочного масла в октябре составила 1099.96 руб. В сентябре средний ценник был в размере 1023.69 руб. за килограмм.





Артем Ежаков





