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9:26, 15 ноября 2024 года Селиванов и Морозков не смогли оспорить приговор о хищении с орловского "Титаника" Вердикт вступил в законную силу.





Генеральный директор ЗАО "Союзинформ" Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков не сумели обжаловать приговор первой инстанции по делу о мошенничестве. Орловский областной суд оставил наказание без изменения. Селиванов получил пять с половиной лет колонии общего режима, Морозков — на год меньше, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. На их имущество наложили арест на сумму свыше 230 миллионов рублей.



Осужденные признаны виновными в хищении более 229 миллионов рублей, выделенных на строительство многопрофильного медицинского центра в Орле, он же в народе известен, как "Титаник". Следствию удалось доказать, что с мая 2012-го по декабрь 2014-го года ЗАО "Союзинформ" совместно с ООО "Стройком" строили "Титаник", но предусмотренные соглашением обязательства полностью выполнены не были, а отраженная сообщниками в актах выполненных работ стоимость была завышена.





Артем Ежаков





