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11:56, 15 ноября 2024 года 38 орловцев отслужат срочную в Росгвардии Их отправят в Калужскую область.





В текущий осенний призыв из Орловской области в ряды Росгвардии призовут на срочную службу 38 парней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.



Призывников отправят служить в Калужскую область. К задачам специальной военной операции их привлекать не будут.



На днях десять орловских парней уехали в Калининград на службу в пограничные войска. Напомним, что начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов сообщил, что отправки призывников из региона планируют закончить до 25 декабря.





Артем Ежаков





