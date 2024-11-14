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21:09, 14 ноября 2024 года В Орле состоялась встреча с матерями росгвардейцев, погибших в горячих точках В разное время и в разных уголках земного шара они выполняли свой служебный долг.







В разные времена и в различных горячих точках эти люди с честью исполняли свой служебный долг. Теперь их имена навсегда вписаны в историю управления органов внутренних дел Орловской области.



Сегодня сотрудники Росгвардии организовали экскурсию для матерей, воспитавших настоящих героев. Они посетили Свято-Успенский мужской монастырь, чтобы помолиться и поставить свечи. Эти женщины смогли привить своим сыновьям самые важные ценности - любовь к семье и к Родине. Более подробно расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





