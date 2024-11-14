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20:38, 14 ноября 2024 года В Орловской области раскрыли несколько киберпреступлений Задержаны три молодых человека и 60-летний житель Орла.







В Орловской области раскрыли несколько киберпреступлений. В результате были задержаны три молодых человека и 60-летний житель Орла.



Пожилому мужчине удалось создать пиратский бизнес в интернете. Ущерб компании правообладателя от его действий составил около 7 миллионов рублей.



Трое орловских хакеров, которым еще нет и 20 лет, взламывали сайт Госуслуг, получая доступ к аккаунтам и личным данным пользователей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Всего их подозревают в 35 эпизодах дистанционного мошенничества. Как избежать уловок мошенников в интернете, подробнее расскажет Всеволод Трифонов.









Всеволод Трифонов





