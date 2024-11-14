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17:59, 14 ноября 2024 года Сенатор от Орловской области Вадим Соколов провел личный прием граждан Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки.



Фото: Вадим Соколов

14 ноября сенатор РФ от Орловской области Вадим Соколов провел личный прием граждан. Встреча состоялась в штабе общественной поддержки в Орле. Одной из главных тем стала поддержка участников СВО и их семей.



- Сегодня понадобилась помощь многодетной семье ветерана боевых действий в постановке на очередь ребенка в детский сад. Этот вопрос обязательно будет решен, - отметил Вадим Соколов в своем телеграм-канале.



Еще одна важная тема, которую обсудили на приеме – это бесперебойное обеспечение льготными лекарствами детей-инвалидов. Сенатор подчеркнул, что совместно с профильными органами исполнительной власти приложит все усилия для минимизации задержек в получении лекарств. Он пообещал, что вместе с региональным отделением "Российского детского фонда" окажет всяческое содействие в том, чтобы лечение не прерывалось в ожидании поставок.



Также на встрече с жителями региона обсудили вопрос доступности спортивной инфраструктуры для детей и молодежи. В частности, речь шла о перебоях в работе школьного бассейна.







Сергей Мерцалов





