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7:34, 15 ноября 2024 года

Народные приметы на Житницу: чего нельзя делать 15 ноября 2024 года

Для чего день подходящий и какие есть приметы о погоде.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 15 ноября 2024 - Житница. В этот день на Руси продолжалась подготовкой зерна к зиме: сушили, молотили, укрывали от грызунов, следили за сохранностью. Отсюда и название праздника. Какие есть народные приметы и традиции, чего нельзя делать сегодня, что можно, а также какие есть приметы о погоде? Рассказываем.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Крестьяне следили, чтобы было зерно в запасах, говорили: если житница полна, то и душа полна будет. Не принято было раздавать долги, считалось, что это к потере денег. Плохой приметой считается употреблять спиртное, есть сладкое - это к неудачам. По приметам, нельзя просить никого о помощи, она может обернуться неприятностями. Еще не стоит конфликтовать, обижаться - это к проблемам в делах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО 

Наши предки верили, что загаданное на Житницу желание сбудется. Еще 15 ноября подходящий день для извинений: если вы кого-то обидели, самое время попросить прощения. Хороший день для покупки одежды - принесет радость и дольше прослужит. На Руси считалось хорошей приметой заниматься рукоделием. 

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

По состоянию природы можно сделать предсказать погоду. Есть такие приметы: много снега к большому половодью весной, грязные дороги - тепло задержится, а зима придет нескоро, затянутое тучами небо к потеплению, а кричащие и суетящиеся птицы предвещают морозы. 





Ольга СУПОНЕВА
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