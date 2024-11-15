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8:45, 15 ноября 2024 года

Орловцев, переболевших коронавирусной инфекцией, пригласили на диспансеризацию

Пик очередной волны заболеваемости пришелся на конец октября - начало ноября.



Ковид так и не стал сезонным заболеванием. У него своя амплитуда волн. Очередной пик пришелся на конец октября - начало ноября. Опасность этой инфекции заключается в том, что она часто приводит к множеству осложнений в различных системах организма.

Хотя современные штаммы COVID-19 значительно легче тех, что были два года назад, они все равно могут нанести серьезный удар по слабым местам человека. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, пройти диспансеризацию. Что в нее входит? Узнала Елена Литинская.


Елена Литинская
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