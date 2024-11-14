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20:18, 14 ноября 2024 года
Орловцы могут присоединиться к акции "Коробка храбрости"Ее цель - поддержать детей, которые находятся на длительном лечении в больницах.
Фото: архив
Жители Орловской области имеют возможность присоединиться к акции "Коробка храбрости". Ее цель - оказать поддержку детям, которые находятся на длительном лечении в больницах.
- Мы можем помочь им преодолеть трудности, подарив что-то, что скрасит их пребывание в больнице, - отметил первый вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.
Каждый желающий может присоединиться к акции и принести подарки в Штаб общественной поддержки. Телефон для связи: +7 (4862) 43-33-30.
Сергей Мерцалов
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