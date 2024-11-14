Из Орловской области в Египет планируют отправить партию семян пшеницы
Продукцию исследовали в фитосанитарной испытательной лаборатории.
Фото: архив
Из Орловской области в Египет отправят партию семян пшеницы "Сударыня". Качество продукции проверили в отделе карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ".
В рамках исследования провели энтомологические, гербологические, бактериологические испытания и микологические анализы. Карантинных объектов не обнаружено.
Как отметили в орловском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", сорт "Сударыня" - это яровая пшеница среднего срока созревания, которая отличается высокой урожайностью и хорошими хлебопекарными качествами.