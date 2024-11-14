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19:09, 14 ноября 2024 года В Орле завершается капремонт участка дороги на улице Михалицына В настоящее время субподрядчики занимаются обустройством тротуаров и велодорожек.



Фото: скриншот из видео администрации города Орла

В Орле близится к завершению капитальный ремонт участка дороги на улице Михалицына. В настоящее время рабочие субподрядной организации приступают к третьему этапу контракта - обустройству тротуаров и велосипедных дорожек. Об этом сообщили в орловской мэрии.



На объекте трудятся несколько бригад и спецтехника. По условиям контракта работы планируется завершить в 2025 году.



Напомним, капитальный ремонт автодороги на улице Михалицына в Орле осуществляется в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги".











Сергей Мерцалов





