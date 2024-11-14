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18:33, 14 ноября 2024 года Орловским участникам СВО увеличили единовременную выплату за инвалидность Теперь ее размер составит четыре миллиона рублей.



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Бойцам, получившим инвалидность в ходе СВО, увеличат единовременную выплату до четырех миллионов рублей. Соответствующий указ о дополнительных социальных гарантиях подписал Президент России Владимир Путин.



Выплата распространяется на всех военнослужащих, которые получили инвалидность во время проведения спецоперации, начиная с февраля 2022 года. Осуществлять выплаты будет фонд "Защитники Отечества". Указ вступает в силу с 14 ноября 2024 года.





Сергей Мерцалов





