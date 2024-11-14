Орловцы могут увидеть метафоричный реализм Бориса Ведерникова
Выставка произведений художника открыта в региональном информационно-выставочном центре.
В информационно-выставочном центре Орловской области открылась выставка произведений мастера метафоричного реализма Бориса Ведерникова. Работы выполнены в технике масляной живописи.
Посетить выставку можно до 17 декабря. Представленная экспозиция воспевает красоту русских деревень, природу родного края и быт ушедшей эпохи. Эва Стасюлевич оценила картины и пообщалась с самим мастером.