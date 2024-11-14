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15:24, 14 ноября 2024 года В 2025-м году на Орловщине капитально отремонтируют почти 200 домов До конца этого года обновление ждет 130 многоквартирных жилых зданий.





В 2025-м году в Орловской области капитально отремонтируют 195 многоквартирных жилых домов. Комплексное обновление получит 71 дом, в 35 сделают новые крыши, а в 90 домах заменят 325 лифтов. Общее финансирование составит 1,8 миллиарда рублей, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



А до конца 2024-го года капитально отремонтируют 130 многоквартирных домов на сумму в 819,4 миллиона рублей.





Артем Ежаков





