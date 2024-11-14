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11:50, 14 ноября 2024 года

В Орловской области не заметили ажиотажа на сливочное масло

Цены на продукт в орловских гипермаркетах разнятся.


В Орловской области не заметили ажиотажа на сливочное масло. Об этом сообщили в департаменте промышленности и торговли региона в комментариях под трансляцией губернатора Андрея Клычкова в "ВКонтакте". Запас продукта в области есть.

Цены на продукт в магазинах Орла разнятся. По данным департамента, за пачку в 180 или 200 граммов в разных торговых точках придется заплатить от 55,80 руб., от 71,99 руб., от 109,99 руб., от 119,90 руб., от 169,99 руб., от 199,90 руб. и от 208,00 руб. соответственно. При этом по данным Орелстата средняя цена за килограмм сливочного масла в октябре составила 1099.96 руб. В сентябре средний ценник был в размере 1023.69 руб. за килограмм.
"Рост цен на сливочное масло связан с тем, что продукт относится к молокоемким – для приготовления килограмма масла требуется более 20 литров молока, и повышение цен производителей сырого молока оказывает на их себестоимость наибольшее влияние. При этом товаропроизводителями предпринимаются меры по оптимизации затрат", – отметили в департаменте.



Артем Ежаков
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