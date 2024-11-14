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11:15, 14 ноября 2024 года Жителя Орла заподозрили в нарушении авторского права Возбуждено уголовное дело.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

На жителя Орла завели уголовное дело по ч.3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).



По предварительным данным, в 2021 году 60-летний мужчина скачал и разместил на сервере контрафактную программу. В течение трех лет орловец предоставлял удаленный доступ к программе за вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



В октябре мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



– Носители компьютерной информации изъяты в ходе обыска, по ним назначены компьютерно - технические экспертизы, – сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.









Сергей Силаев





