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11:15, 14 ноября 2024 года

Жителя Орла заподозрили в нарушении авторского права

Возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

На жителя Орла завели уголовное дело по ч.3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).

По предварительным данным, в 2021 году 60-летний мужчина скачал и разместил на сервере контрафактную программу. В течение трех лет орловец предоставлял удаленный доступ к программе за вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В октябре мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Носители компьютерной информации изъяты в ходе обыска, по ним назначены компьютерно - технические экспертизы, – сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. 




Сергей Силаев
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