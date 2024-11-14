Жителя Орла заподозрили в нарушении авторского права
Возбуждено уголовное дело.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
На жителя Орла завели уголовное дело по ч.3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).
По предварительным данным, в 2021 году 60-летний мужчина скачал и разместил на сервере контрафактную программу. В течение трех лет орловец предоставлял удаленный доступ к программе за вознаграждение в размере 1-2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В октябре мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
– Носители компьютерной информации изъяты в ходе обыска, по ним назначены компьютерно - технические экспертизы, – сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.