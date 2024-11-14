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10:36, 14 ноября 2024 года Орловские священники отслужили литию в храме под Угледаром Клирик Ливенской епархии посетил монастырь в селе Никольское.



Фото: Ливенская епархия

Протодиакон Михаил Михайлов, помощник главного священника в зоне проведения СВО по работе с Росгвардией протоиерей Святослав Чурканов вместе с военнослужащими Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Угледаром.



Эта обитель основана схиархимандритом Зосимой (Сокурой), особо почитаемым на Донецкой земле. В уцелевшей после многочисленных обстрелов часовне, где покоятся останки отца Зосимы, была отслужена лития. Об этом сообщили в Ливенской епархии.





Затем священнослужители встретились с насельниками монастыря, договорились об оказании военным духовенством помощи для обители.





Сергей Силаев





