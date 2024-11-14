Орловские священники отслужили литию в храме под Угледаром
Клирик Ливенской епархии посетил монастырь в селе Никольское.
Фото: Ливенская епархия
Протодиакон Михаил Михайлов, помощник главного священника в зоне проведения СВО по работе с Росгвардией протоиерей Святослав Чурканов вместе с военнослужащими Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Угледаром.
Эта обитель основана схиархимандритом Зосимой (Сокурой), особо почитаемым на Донецкой земле. В уцелевшей после многочисленных обстрелов часовне, где покоятся останки отца Зосимы, была отслужена лития. Об этом сообщили в Ливенской епархии.
Затем священнослужители встретились с насельниками монастыря, договорились об оказании военным духовенством помощи для обители.