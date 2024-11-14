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12:31, 14 ноября 2024 года

В Ливны привезут частицу мощей чудотворца Спиридона Тримифунтского

Ковчег со святыней пробудет в Свято-Сергиевском кафедральном соборе с 16 по 24 ноября.


В ливенском Свято-Сергиевском кафедральном соборе с 16 по 24 ноября пробудет ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщили в Ливенской епархии.

Святыню встретят 16 ноября перед началом всенощного бдения в 17:00. Перед святыней будут совершаться молебные пения в 7:30, 11:30, 13:30, 15:30 и по окончании вечернего богослужения. Проводят ковчег 24 ноября в 13:00.

Святитель Спиридон Тримифунтский почитается верующими как чудотворец. Святому просят о помощи при жилищных проблемах, сложностях в поиске работы, при несправедливых приговорах, трудностях в семье, сомнениях в вере.


Артем Ежаков
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