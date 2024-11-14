Орловцев пригласили поучаствовать в "Новогодней мастерской"
Прием заявок продлится до 25 ноября.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле организуют выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодняя мастерская". Поучаствовать в мероприятии смогут воспитанники городских центров творчества в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты художественно-графических и дизайнерских факультетов вузов и техникумов, дизайнеры и художники в возрасте от 18 лет.
Тематикой городской выставки станет русская зима. Конкурсные работы должны представлять собой авторское украшение для новогодней ели и соответствовать заявленной теме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточнить информацию можно по номеру телефона +7 (4862) 75-27-63 – приемная Орловской детской школы искусств и ремесел.