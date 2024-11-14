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13:31, 14 ноября 2024 года Орловские почетные доноры получили знаки отличия Награждение прошло в Службе крови.



Фото: служба Крови Орловской области ОНЛАЙН

В Службе крови Орловской области торжественно вручили нагрудные знаки "Почетный донор России". В регионе их проживает около 2,5 тысяч, а с начала 2024-го года этот статус получили 70 жителей орловцев.



Чтобы стать почетным донором России, нужно сдать цельную кровь или плазму – 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на ряд льгот, сообщили в Службе крови.





Артем Ежаков





