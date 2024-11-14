Орловцы могут пожаловаться на питание в детсадах и школах
Открылась горячая линия.
Фото: архив "Вести-Орел"
Прокуратура Орловской области открыла горячую линию по вопросам нарушения законодательства при организации питания в образовательных организациях.
– Граждане могут сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, не соответствующем качестве продуктов, ненадлежащей подаче питания детям, непредставлении питания при наличии оснований и других фактах, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Работать горячая линия будет до 6 декабря 2024 года. Информацию можно сообщить по телефонам:
- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;
- 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Баранчикова Маргарита Викторовна;
- 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 - дежурный прокурор в прокуратуре области.
Результаты работы линии находятся на контроле прокуратуры.