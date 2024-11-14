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14:05, 14 ноября 2024 года Орловцы могут пожаловаться на питание в детсадах и школах Открылась горячая линия.



Фото: архив "Вести-Орел"

Прокуратура Орловской области открыла горячую линию по вопросам нарушения законодательства при организации питания в образовательных организациях.



– Граждане могут сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований при организации питания, не соответствующем качестве продуктов, ненадлежащей подаче питания детям, непредставлении питания при наличии оснований и других фактах, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Работать горячая линия будет до 6 декабря 2024 года. Информацию можно сообщить по телефонам:



- 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарева Екатерина Владимировна;



- 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Баранчикова Маргарита Викторовна;



- 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 - дежурный прокурор в прокуратуре области.



Результаты работы линии находятся на контроле прокуратуры.





Сергей Силаев





