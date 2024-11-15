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8:00, 15 ноября 2024 года У орловца по медпоказаниям аннулировали права Иск в суд направила прокуратура.



Фото: архив "Вестей"

Прокуратура Кромского района провела проверку. Установлено, что местный житель состоял на диспансерном наблюдении в местной ЦРБ с диагнозом, не позволяющим управлять авто.



По информации пресс-службы надзорного ведомства, мужчина имел водительское удостоверение до 2032 года. Прокуратура посчитала, что кромчанин создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в суд был направлен иск о прекращении права мужчины на управление авто и признании недействительным водительского.



Требования прокуратуры удовлетворил Кромской районный суд.





Сергей Силаев





