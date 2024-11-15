У орловца по медпоказаниям аннулировали права

Прокуратура Кромского района провела проверку. Установлено, что местный житель состоял на диспансерном наблюдении в местной ЦРБ с диагнозом, не позволяющим управлять авто.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, мужчина имел водительское удостоверение до 2032 года. Прокуратура посчитала, что кромчанин создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, в суд был направлен иск о прекращении права мужчины на управление авто и признании недействительным водительского.
Требования прокуратуры удовлетворил Кромской районный суд.