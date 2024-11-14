Главная » Новости



10:17, 14 ноября 2024 года В Орловской области откажутся от салютов на Новый год Праздничные торжества в регионе состоятся.





В Орловской области откажутся от салютов на Новый год. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул, что без праздника Орловщина не останется – для детей проведут елки, населенные пункты будут украшены.



Напомним, что ранее орловцам порекомендовали не использовать пиротехнику на время проведения специальной военной операции.



Также на недавнем заседании оперштаба обсудили вопросы безопасности при проведении новогодних мероприятий.

"Ожидаем, что все пройдет спокойно, и мы подарим детям праздник", – отметил Андрей Клычков.





Артем Ежаков





