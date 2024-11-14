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14:56, 14 ноября 2024 года Платон Козлов пообщается с жителями районов Орловщины Недавно спортсмен стал двукратным чемпионом мира по боксу.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 13 ноября сообщил, что в планах организовать поездки боксера Платона Козлова по районам региона.

– Сейчас мы планируем организовать поездки Платона по районам Орловщины. Это замечательная возможность для нашего чемпиона рассказать юным жителям региона о спорте и привлечь их к здоровому образу жизни, – сказал глава региона. Недавно спортсмен стал двукратным чемпионом мира по боксу. Свой статус боксер подтвердил в Черногории, одолев в финале оппонента из Пуэрто-Рико.





Сергей Силаев





