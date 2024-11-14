Трех орловцев заподозрили во взломе аккаунтов на "Госуслугах" и оформлении кредитов

Возбуждено уголовное дело по 35 эпизодам.

Видео: УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские установили подозреваемых в серии киберпреступлений. Она инкриминируется молодому человеку 2005-го года рождения и двум парням 2006-го года рождения.



Как рассказали в региональном управлении МВД, подозреваемые незаконно получали доступ к чужим аккаунтам на "Госуслугах", а затем оформляли на людей займы в микрокредитных и микрофинансовых организациях на суммы от трех до 20 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по 35 эпизодам. Подозреваемым инкриминируются статьи о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Сейчас правоохранители проверяют причастность группы к другим похожим преступлениям.



Окончания расследования и суда фигуранты дожидаются под подпиской о невыезде.