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9:53, 14 ноября 2024 года
Трех орловцев заподозрили во взломе аккаунтов на "Госуслугах" и оформлении кредитовВозбуждено уголовное дело по 35 эпизодам.
Видео: УМВД России по Орловской области
Орловские полицейские установили подозреваемых в серии киберпреступлений. Она инкриминируется молодому человеку 2005-го года рождения и двум парням 2006-го года рождения.
Как рассказали в региональном управлении МВД, подозреваемые незаконно получали доступ к чужим аккаунтам на "Госуслугах", а затем оформляли на людей займы в микрокредитных и микрофинансовых организациях на суммы от трех до 20 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по 35 эпизодам. Подозреваемым инкриминируются статьи о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Сейчас правоохранители проверяют причастность группы к другим похожим преступлениям.
Окончания расследования и суда фигуранты дожидаются под подпиской о невыезде.
Артем Ежаков