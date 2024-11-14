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8:50, 14 ноября 2024 года В Орле под колесами иномарки погиб пешеход Смертельное ДТП случилось вечером 13 ноября на улице Максима Горького.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В девятом часу вечера 13 ноября в районе дома №84 по улице Максима Горького в Орле случилось смертельное ДТП.



По информации регионального управления Госавтоинспекции, водитель "Ауди" сбил 27-летнего пешехода. Как уточнили в ведомстве, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от "зебры". Пешеход погиб на месте аварии.



За прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 13 ДТП, один человек погиб.





Артем Ежаков





