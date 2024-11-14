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8:33, 14 ноября 2024 года Осенние Кузьминки: народные приметы на 14 ноября 2024 Чего нельзя делать, что можно и какие есть приметы о погоде.





В народном календаре 14 ноября 2024 — осенние Осенние Кузьминки: народные приметы на 14 ноября 2024 Чего нельзя делать, что можно и какие есть приметы о погоде. В народном календаре 14 ноября 2024 — осенние Кузьминки. В этот день православная церковь вспоминает святых братьев Косму и Дамиана. Как есть народные приметы на день, чего нельзя делать сегодня по поверьям, что, наоборот, можно, какие есть приметы о погоде? Рассказываем. ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ На Руси говорили: "Кузьминки — осени поминки". Это значит, что все ближе зима. На Кузьминки старались не общаться и не смотреть в глаза нищим, считалось, что это к несчастьям. При этом в милостыне отказать нельзя. Нельзя тратить деньги сверх меры, совершать необдуманные покупки — это к нужде. Незамужним девушкам нельзя грустить и оставаться вечером в одиночестве, иначе не встретить своего суженого. Также у наших предков считалось плохой приметой запирать двери дома снаружи: счастье не сможет войти в жилище. Если же нужно уйти, то стоит оставить открытым окно или форточку. ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО На Руси женщины молились святым Кузьме и Демьяну о счастливой семейной жизни. Также больные люди старались съесть куриное сердце и помолиться о выздоровлении, считалось, что недуг отступит. Если младший мужчина в доме съест куриное сердце — к счастью в этой семье. ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ По наблюдениям наших предков, если 14 ноября день выдался снежным, то весной жди сильного половодья. Если день теплый, то зима будет мягкой, листья на деревьях не опали — можно ожидать затяжную зиму. Грязные грунтовые дороги — теплая погода задержится до середины зимы.





Ольга СУПОНЕВА





