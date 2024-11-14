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21:33, 13 ноября 2024 года

В Орловской области ожидается мокрый снег и гололедица

Над регионом будет проходить теплый атмосферный фронт.

Фото: архив

В Орловской области ожидается мокрый снег и гололедица. В ближайшее время в регион придет теплый атмосферный фронт, что значительно ухудшит погодные условия.

По информации Орловского гидрометцентра, в некоторых районах возможны умеренные осадки в виде мокрого снега. Также орловцев предупреждают о налипании снега на провода и образовании гололедицы на дорогах.

14 ноября в регионе будет облачно, ночью существенных осадков не ожидается. Днем возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, и гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от -1 до +4 градусов.

15 ноября ночью возможен небольшой снег, местами умеренный, а днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днем - от -1 до +4 градусов.

16 ноября существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем - от 0 до 5 градусов.



Сергей Мерцалов
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