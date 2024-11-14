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21:04, 13 ноября 2024 года В Орле обсудили безопасность в новогодние праздники Тему затронули на заседании оперштаба.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 13 ноября во время прямого эфира сообщил, что на заседании оперштаба в среду обсудили вопросы безопасности при проведении новогодних мероприятий.



– Ожидаем, что все пройдет спокойно, и мы подарим детям праздник, - отметил глава региона.



Также губернатор поблагодарил силы противовоздушной обороны за работу. Клычков напомнил, что прошедшие выходные для региона выдались неспокойными.





Сергей Силаев





