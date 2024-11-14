Работы в рамках проекта "Судбищенская битва" завершат в 2026 году
Подрядчик определен.
Фото: орловский краеведческий музей
Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 13 ноября напомнил, что в регионе продолжается реализация масштабного проекта "Судбищенская битва".
– На прошлой неделе определен подрядчик на создание уникальной экспозиции мемориального комплекса. Работы будет выполнять хорошо известная по другим городским объектам "Уваровская ПМК-22", - отметил глава региона.
Ранее эта компания занималась реконструкцией Красного моста. Работы в рамках проекта "Судбищенская битва" планируют завершить в 2026 году.