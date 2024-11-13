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19:55, 13 ноября 2024 года Орловцам рассказали о документальных фильмах, которые заинтересуют подростков В Москве прошел круглый стол в рамках проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти".







Согласно опросам ВЦИОМ, документальное кино, посвященное истории нашей страны, смотрят 36% россиян, из них чуть меньше 10% - школьники.



Как сделать так, чтобы подростки не могли оторваться от экранов? Этот вопрос стал темой для обсуждения на круглом столе, который прошел в международном информационном агентстве "Россия Сегодня" в Москве.



Мероприятие состоялось в рамках проекта "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти", реализованного Орловским клубом подводного плавания "Диво" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГТРК "Орел". Секреты узнала и наша съемочная группа.





Юлия Опанасюк





