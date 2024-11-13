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19:14, 13 ноября 2024 года С 14 ноября на маршрут №4 в Орле вернутся трамваи В рейсы выйдут три вагона.



Фото: архив

С 14 ноября 2024 года на улицы Орла вернутся трамваи, следующие по маршруту №4 "Вокзал - Школа №35". В рейсы выйдут три вагона.



В течение дня с 7:00 до 18:00 трамваи будут курсировать с интервалом 16-19 минут. Первый вагон от остановки "35-я школа" отправится в 6:05, а последний - в 22:45.



Одновременно с этим прекратится движение по автобусному маршруту №4т. Об этом информирует сообщество ВК "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".







Сергей Мерцалов





