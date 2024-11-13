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18:35, 13 ноября 2024 года Орловских призывников торжественно проводили на срочную службу Десять юношей отправятся в пограничные войска.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В центре патриотического воспитания "Патриот-57" состоялись торжественные проводы призывников из Орловской области на срочную службу. Десять юношей отправятся в пограничные войска на территории Калининградской области.



В мероприятии приняли участие представители региональной администрации, сотрудники военного комиссариата Орловской области, ветераны пограничных войск, а также родные и близкие призывников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов подчеркнул, что срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции.









Сергей Мерцалов





