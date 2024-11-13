Орловских призывников торжественно проводили на срочную службу
Десять юношей отправятся в пограничные войска.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В центре патриотического воспитания "Патриот-57" состоялись торжественные проводы призывников из Орловской области на срочную службу. Десять юношей отправятся в пограничные войска на территории Калининградской области.
В мероприятии приняли участие представители региональной администрации, сотрудники военного комиссариата Орловской области, ветераны пограничных войск, а также родные и близкие призывников. Об этом сообщаетпресс-служба правительства региона.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов подчеркнул, что срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции.