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20:59, 13 ноября 2024 года Врачи третьей поликлиники Орла обживаются в здании на Посадской Помещения были переданы медучреждению после закрытия роддома.







Врачи третьей поликлиники Орла постепенно осваивают здание, расположенное на улице Посадской. Помещения были переданы поликлинике после закрытия роддома.



Первым этапом стал переезд на третий этаж корпуса физиотерапевтического отделения. Теперь здесь проходит комплексная реабилитация пациентов после перенесенных заболеваний, особенно нервной и костно-мышечной систем. О том, какие еще службы разместились в этом здании и как медики и пациенты относятся к новому месту, расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





