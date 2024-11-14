Благодаря гранту "Агростартап" орловчанка планирует разбить яблоневый сад

Фермер Марина Соколова уже приобрела трактор и земельный участок.

В 2024 году в Орловской области было выделено более 50 миллионов рублей начинающим фермерам на проекты, которые, по мнению регионального департамента сельского хозяйства, являются перспективными. Один из таких — выращивание яблоневого сада.

Агростартап на это получила Марина Соколова из Орловского округа. Весной она планирует закупить 2250 саженцев яблонь и разбить яблоневый сад. Татьяна Тимохина пообщалась с ней.