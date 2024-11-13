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19:29, 13 ноября 2024 года Благочинный Болхова отец Александр доставил бойцам гуманитарный груз Сейчас больше всего военные нуждаются в лекарствах от простуды, теплой одежде и масксетях.







Благочинный Болхова отец Александр доставил на передовую очередную посылку для бойцов. В ней были генератор, тепловые пушки, теплая одежда, продукты питания и резиновые сапоги. Это лишь часть гуманитарного груза, собранного добровольцами отряда "За своих от Камчатки до Калининграда".



Для бойцов это не просто посылки - это крепкая связь с тылом. Сейчас больше всего им необходимы лекарства от простуды, теплая одежда и маскировочные сети. О том, как добровольцы помогают бойцам, - в сюжете Марии Семак.





Мария Семак





