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16:27, 13 ноября 2024 года
На главной площади Орла зажглась новогодняя елкаАтмосферу праздника и хорошего настроения создает 22-метровая красавица.
Фото: Артем Ежаков
13 ноября на главной площади Орла зажглась новогодняя елка. 22-метровая красавица подарит жителям и гостям города атмосферу праздника и хорошее настроение.
Ранее на главной елке уже зажглась звезда. Основную работу по украшению областной столицы планируется завершить до 1 декабря.
25 декабря на площади Ленина откроется новогодняя ярмарка. А уже 27 декабря, ориентировочно, заработает каток.
Сергей Мерцалов
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