Орловские школьники поучаствуют в олимпиаде по предпринимательству
Состязание состоится в онлайн-формате.
Фото: ТПП Орловской области
Стартовал прием заявок на участие в онлайн-олимпиаде для учеников 9-11 классов. Онлайн-олимпиада пройдет с 13 по 25 декабря 2024 года.
Подать заявку можно до 6 декабря 18:00 по мск. Олимпиада пройдет в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
– Олимпиада проходит с целью пропаганды и поддержки предпринимательства, создания условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и содействия развитию интереса у молодых людей к самостоятельной деловой активности, - отметили в пресс-службе.
Награждение победителей состоится 25 декабря. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.