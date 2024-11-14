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8:00, 14 ноября 2024 года Орловские школьники поучаствуют в олимпиаде по предпринимательству Состязание состоится в онлайн-формате.



Фото: ТПП Орловской области

Стартовал прием заявок на участие в онлайн-олимпиаде для учеников 9-11 классов. Онлайн-олимпиада пройдет с 13 по 25 декабря 2024 года.



Подать заявку можно до 6 декабря 18:00 по мск. Олимпиада пройдет в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Олимпиада проходит с целью пропаганды и поддержки предпринимательства, создания условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и содействия развитию интереса у молодых людей к самостоятельной деловой активности, - отметили в пресс-службе.



Награждение победителей состоится 25 декабря. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.





Сергей Силаев





